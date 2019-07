Associação de Futebol do Algarve tem novos corpos sociais

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Tomaram posse na noite da passada sexta-feira os corpos sociais da Associação de Futebol do Algarve (AFA) para o quadriénio 2019-2023, assumindo a presidência da direção desta entidade Reinaldo Teixeira, que nos últimos quatro mandatos liderou a assembleia geral.

Com casa cheia, a cerimónia, a mais concorrida de sempre nesta associação, registou a presença do secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, do presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, e de vários outros autarcas da região, do presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, e dos presidentes de vários organismos de classe (treinadores, jogadores, arbitragem).

No mandato que agora se inicia, os novos corpos sociais da Associação de Futebol do Algarve pretendem “cimentar tudo o que de bom foi feito ao longo de mais de uma década e inovar e acrescentar valor ao futebol e futsal do Algarve, numa perspetiva agregadora e inclusiva, de largo alcance social, trabalhando com todos e para todos os integrantes desta grande família”, disse Reinaldo Teixeira, novo presidente da direção.

“Uma gestão criteriosa, procurando gerar receitas e reduzir custos de forma a sustentar novos projetos, e uma política de proximidade, de acompanhamento e de descentralização, conhecendo profundamente os clubes e os seus anseios e necessidades, a fim de serem criadas pontes para uma mais fácil resolução dos seus problemas”, apresentam-se como algumas das principais linhas programáticas da direção empossada na sexta-feira.

A formação, o futebol e o futsal amador surgem também na primeira linha de prioridades, “por representarem o eixo fundamental da ação da Associação de Futebol do Algarve, num trabalho a desenvolver em conjunto com os clubes e que terá também como expressão as seleções distritais, as quais proporcionarão um espaço de valorização de jovens jogadores de vários estratos sociais”.

A arbitragem, com “ações de promoção e recrutamento e um investimento maior no setor, procurando suprir necessidades quantitativas e ao mesmo tempo subir a fasquia da qualidade”, figura também no centro das atenções do novo elenco, assim como “um papel pedagógico e formativo na área disciplinar, reduzindo as incidências e tendo sempre presentes os valores do fair-play, e ainda um incremento na aposta na formação de quadros”, com a Associação de Futebol do Algarve a querer assumir um papel de referência nesse domínio.

Abrir portas à chamada sociedade civil, no propósito de contar no tecido empresarial e no meio universitário e escolar, entre outros, com parceiros privilegiados, criando sinergias e parcerias com vantagens mútuas, num papel congregador, capaz de acrescentar valor, apresenta-se como outra das linhas de ação.

Por último, os novos corpos sociais da Associação de Futebol do Algarve irão olhar com “carinho e atenção” para um momento muito especial que será vivido no decurso deste mandato, o centenário do organismo, aproveitando a ocasião para promover uma série de eventos em todos os concelhos do Algarve que mobilizem os diversos agentes do futebol e do futsal do Algarve.