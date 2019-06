Associação de Imprensa apresenta em Faro programa contra a desinformação

No próximo dia 22 de junho, no Centro Ciência Viva do Algarve, em Faro, pelas 10h00, vai ser apresentado o programa “Media Veritas”, que é uma iniciativa da Associação Portuguesa de Imprensa, em parceria com o Google.org e financiado pela Fundação Tides (uma entidade filantrópica norte americana).

O “Media Veritas” é um programa de combate à iliteracia mediática, contra a

manipulação jornalística e a desinformação.

Este Programa tem como objetivo promover, no âmbito nacional, a Literacia

dos Media junto das comunidades mais vulneráveis ao longo de dois eixos

(adolescentes, jovens e seniores) mas promovendo uma base para garantir a sua

continuidade.

Com o “Media Veritas” pretende-se criar uma sociedade, mais livre,

informada e democrática; dotar os consumidores de informação mais vulneráveis,

designadamente os adolescentes/jovens e seniores, a nível local e regional, de

ferramentas que os habilitem a estar mais bem informados e assim contribuírem

para a construção de um país equilibrado e mais justo; promover o

desenvolvimento do pensamento crítico e do uso de fontes de informação

credíveis e apoiar os órgãos de comunicação social, contribuindo para garantir

a fiabilidade dos respetivos conteúdos.

Através das “Media Veritas Talks” pretende-se levar a todo o país, na forma de conversa informal, aquilo que é o Programa Media Veritas, com a participação de vários convidados que irão explicar e mostrar aquilo que é a desinformação, a iliteracia mediática e a manipulação jornalística e como a podemos combater.