Associação de Músicos de Faro recebe festa de música brasileira

O projeto de música tradicional brasileira “Fluxo Funk” da FG Produções, iniciado em 2018, promete animar a capital algarvia no dia 29 de julho, sexta-feira, na Associação Recreativa e Cultural de Músicos (ARCM), em Faro.

Nesta edição, a FG Produções apresenta “VENTURA DUO”, uma dupla de DJ’s que vem diretamente do Brasil com novas músicas. O cartaz continua com a banda Savinho & Cia que vão tocar pagode, samba, sertanejo e funk, numa viagem por diversos géneros musicais brasileiros. HODRIC DJ, conhecido na região pelas suas atuações nos palcos da FG, e o DJ Nalvez também irão atuar.

Segundo a organização será uma noite recheada de “boa música, calor, muita dança e animação”. A partir das 21:00 e até às 04:00 da manhã, a festa promete “muito entusiasmo e boa disposição”.

Será uma festa que levará a comunidade brasileira em peso atá à Associação de Músicos, que “abraça e apoia a realização de projetos e todas as formas de expressão artístico-culturais”.

Poderá adquirir o bilhete antecipadamente através deste link.