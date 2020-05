Associação de Olhão ajuda estudantes sem acesso a meios digitais

A associação Movimento Juvenil de Olhão (MOJU) está a promover ações de acompanhamento e apoio ao estudo no concelho, destinadas aos alunos que não conseguem aceder às tarefas escolares em plataformas digitais.

Em comunicado, adianta que está a realizar sessões de estudo acompanhado, por videochamada, apoiando também a realização das tarefas escolares, através das redes sociais.

Estas ações são complementadas com a impressão de trabalhos em papel, que são depois entregues aos alunos que não têm computador ou Internet, estando, atualmente, a ser distribuídas tarefas enviadas pelos professores a 63 crianças e jovens do concelho.

Segundo a MOJU, estas ações estão a ser conduzidas em articulação com as escolas do concelho, que têm contribuído para identificar os estudantes sem possibilidade para aceder às tarefas escolares de forma digital.

“Esta é uma forma de garantir que estes jovens não ficam excluídos do ensino à distância e, ao mesmo tempo, de manter a ligação com os projetos de intervenção social e comunitária em curso na associação”, refere a associação.

Outras das questões que preocupam a associação são os sentimentos de “desmotivação e ansiedade” dos jovens que estão em casa, o que os levou a lançar propostas de atividades para ocupação dos tempos livres.

Desde o início do período de isolamento já foram lançadas mais de 100 propostas de atividades, como desafios, concursos e workshops, com as mais criativas a terem “direito a algumas recompensas”, salienta a nota.

Estas iniciativas fazem parte do projeto “Mais Sucesso E7G”, inserido no Projeto Academia Jovem de Olhão (AJO), promovido no âmbito do programa Parcerias para o Impacto do Portugal Inovação Social, com o apoio dos voluntários do Corpo Europeu de Solidariedade.

Também no âmbito do programa Parcerias para o Impacto do Portugal Inovação Social, o projeto “SER Mental” presta apoio psicológico à distância aos jovens que se encontravam a ser acompanhados antes da crise pandémica e a responder a novas referenciações.

Paralelamente, foi iniciado um programa de mindfulness para jovens em plataformas digitais, cujo website será lançado em breve, bem como um conjunto de ações de sensibilização com conteúdos específicos relacionados com a COVID-19.

A associação juvenil olhanense mantém os seus programas para promover a participação dos jovens em áreas como o voluntariado, a ocupação dos tempos livres, a formação e a capacitação.