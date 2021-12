Associação Faro 1540 cancela formato presencial de Concerto de Natal

A Faro 1540 – Associação de Defesa e Promoção do Património Ambiental e Cultural de Faro informou nesta quinta-feira que, face à evolução da situação epidemiológica, com um aumento da taxa de incidência do vírus SARS-CoV-2, a 1.º Edição do Concerto de Natal com a presença de João Violão e Amigos será realizado somente em formato online, optando pelo princípio da precaução em saúde pública.

Deste modo, informamos que o concerto será transmitido em direto através da rede social Facebook, na página da Associação Faro 1540 https://www.facebook.com/f1540, pelas 16:00, permitindo que assistam a este momento único que preparamos para vós.

“Lamentamos o incómodo que esta situação possa causar e desejamos, em breve, voltar à realização de atividades em formato presencial”, conclui.

