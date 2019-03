Associação lança projeto para dar “esperança renovada” aos doentes oncológicos do barlavento algarvio

Na próxima sexta-feira, dia 15 de março, o Espaço Raiz em Portimão abre as portas para o “HOPE Open Day” para dar a conhecer o mais recente projeto da Associação Teia d’Impulsos que, com o apoio do município de Portimão, vai passar a disponibilizar a todos os doentes oncológicos do barlavento algarvio o acesso a diferentes terapias e atividades que promovam o seu bem estar e a adopção de estilos de vida capazes de potenciar a sua saúde e uma vivência tranquila do seu processo de doença.

“O HOPE tem por missão humanizar ainda mais o tratamento e apoio ao doente oncológico através da obra, pois não basta sonhar, é necessário materializar as vontades, das pessoas para as pessoas, pois são estas que verdadeiramente importam e a quem queremos trazer esperança” , afirma a Teia d’impulsos, que em 2016 deu início a este projeto com a instalação de um aquário de 300 litros na sala de quimioterapia do Centro Hospitar do Barlavento Algarvio, proporcionando a partir daí momentos de tranquilidade e de evasão positiva.

“Neste momento, o HOPE cresceu nos seus objetivos e concretizações e, numa ótica de responsabilidade social, aposta na promoção de uma maior qualidade de vida para os doentes oncológicos e na criação de uma importante rede de apoio para as famílias, centrando a sua ação em quatro valências: psicologia clínica e da saúde- psicoterapias; serviço social; medicinas complementares e alternativas, bem como atividades de promoção e bem-estar”, adianta a associação com sede em Portimão.

Durante o “Open Day” serão dados a conhecer todos os os serviços disponibilizados a doentes oncológicos, cuidadores, familiares e amigos, bem como a equipa do projeto HOPE e o respetivo calendário de atividades.

Sessões de psicologia, intervenção em crise, intervenção com familiares em processo de luto, consultas de nutrição, apoio na área da motricidade e educação física, terapia ocupacional, terapêuticas complementares, criação de grupos de apoio e consultoria em cuidados de imagem, são alguns dos serviços prestados pelos profissionais e especialistas credenciados que integram a equipa do HOPE.