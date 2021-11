Associação municipal Terras do Infante apoia produção de documentários

A Associação de Municípios Terras do Infante – Aljezur, Lagos e Vila Bispo, apoiou a realização dos documentários “VIVER DE QUÊ? – Memórias orais de uma vida de trabalho”, produzido pela VICENTINA – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste, e “MARE NOSTRUM – E SE A FORTALEZA FOSSE MINHA? produzido pela TERTULIA – Associação Sócio Cultural de Aljezur, no valor de 1 200€ e 1 000€, respetivamente.

“VIVER DE QUÊ?” estreia 1 de dezembro, pelas 15h. na Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, em Vila do Bispo.

“MARE NOSTRUM – E SE A FORTALEZA FOSSE MINHA?”, é exibido no dia 27 de novembro, pelas 15h., na Fortaleza de Sagres. Na ocasião será também inaugurada uma exposição fotográfica.

A Associação de Municípios Terras do Infante regozija-se com o facto de colaborar em projetos que visam salvaguardar memórias, vivências, património imaterial que “importa fixar”, bem como envolver a comunidade e recolher testemunhos sobre o património monumental “para assim o enriquecer”.

