Associação Odiana celebra Semana do Idoso em Castro Marim

O concelho de Castro Marim vai celebrar a Semana do Idoso entre os dias 27 de setembro e 1 de outubro com várias iniciativas, anunciou a associação Odiana.

Para promover um envelhecimento ativo, as pessoas com mais de 65 anos do concelho de Castro Marim podem participar na fotorreportagem itinerante “Retratos COM Vida”, que vai percorrer as localidades mais isoladas, no primeiro dia.

A 28 de setembro irá decorrer uma caminhada no passadiço da praia de Altura, enquanto o dia seguinte será dedicado ao coração, rastreios cardiovasculares e uma caminhada nos areais do concelho.

Já na quinta-feira, dia 30 de setembro, será dia de relaxamento com uma tarde no spa salino, com ioga e banhos nas salinas de Castro Marim.

No último dia vai celebrar.se o Dia Internacional do Idoso com um convívio de encerramento desta iniciativa, que promete muitas surpresas.

Estas atividades são gratuitas, com inscrições obrigatórias através do telefone 281531 171 e têm como objetivo “promover a autonomia da população idosa, combater o isolamento geográfico, mas sobretudo quebrar a inibição e o isolamento social dos idosos (agravado pelas restrições pandémicas), com um conjunto diversificado de dinâmicas socioculturais”.

