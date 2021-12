Associação P. de Imprensa felicita JA e jornalista por Prémio UNESCO

A Associação Portuguesa de Imprensa (API) felicitou o jornalista João Prudêncio e o JORNAL DO ALGARVE pela atribuição, pela UNESCO, do Prémio de Jornalismo “Direitos Humanos e Integração”, à reportagem intitulada “Precários e Explorados”.

“Trata-se de uma distinção que muito honra o autor da reportagem e o jornal que a publicou, constituindo também um bom exemplo da qualidade do jornalismo que se pratica na Imprensa Regional”, assinala a API em carta enviada ao jornal e ao jornalista.

A associação lamenta “que Fernando Reis, o saudoso Director do JORNAL DO ALGARVE, não possa testemunhar a atribuição deste Prémio, que certamente o encheria de orgulho. Mas a melhor forma de honrar a sua memória é continuar a praticar um jornalismo de qualidade, como o do trabalho que agora acaba, muito justamente, de ser premiado”.

“O Dr. Fernando Reis será sempre uma lembrança na luta contra a desinformação e pela liberdade de imprensa como este prémio do João Prudêncio bem demonstra”, sublinha a API na sua missiva.

“Desejamos a todos que este prémio seja um farol tão grande como o de Vila Real Santo António”, conclui.

