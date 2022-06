Associação Teia D’Impulsos assinala Dia dos Oceanos a limpar a costa

Na próxima quarta-feira, 8 de junho, assinala-se o Dia Mundial dos Oceanos e a Associação Teia D’Impulsos preparou, no Município de Lagoa, uma ação de limpeza costeira Arade Azul mesmo ao pôr do sol, anunciou a autarquia.

Trata-se de um sunset eco-friendly que procura atrair mais pessoas para a causa ambiental, alertando toda a comunidade do seu dever de cuidar das nossas praias para melhor usufruir delas. A ação decorre entre as 18h00 e as 20h00 junto ao Água Hotels Riverside, em Lagoa, que junta assim à Teia D’Impulsos enquanto parceiro desta iniciativa a par da Docapesca e do Município de Lagoa.

A seguir à recolha e separação dos resíduos encontrados naquela zona, os participantes terão direito a degustar de um lanche oferecido pelo Água Hotels Riverside, ao pôr do sol, com vista para o rio e cais. Um momento de convívio e descontração que a Associação quer proporcionar a todos os envolvidos como forma de agradecimento por se juntarem a mais uma causa em prol dos Oceanos. As inscrições, de caráter obrigatório e gratuito, estão abertas em: https://forms.gle/ WKyGHnsfvo5hbgd87 .

O projeto Arade Azul decorre desde 2020 e até à data, no seu âmbito, foram concretizadas sete ações de limpeza costeira, que envolveram 200 participantes, e que tiveram como resultados 2.078 kg de lixo recolhido entre cerca de 7.573 unidades de plástico.