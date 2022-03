Associações são-brasenses apoiadas com quase meio milhão de euros

O município de São Brás de Alportel formalizou esta segunda-feira, os protocolos de apoio ao associativismo para este ano. Na sessão de assinatura destes acordos de colaboração, que decorreu no Cineteatro São Brás, foram assinados 21 protocolos que totalizam um investimento municipal no associativismo são-brasense de quase meio milhão de euros.

Estes apoios que são encarados pelo executivo municipal como “um importante investimento nas dinâmicas cultural, desportiva e social do concelho, que envolve toda a comunidade são-brasense”.

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel reservou perto de meio milhão de euros do orçamento municipal de 2022 para o associativismo, com um financiamento de 463.831,88 mil euros.

“Uma verba reforçada em 6.007,74 mil euros de apoio adicional para a retoma no pós-pandemia, totalizando 468.839,62 mil euros distribuídos por 21 Protocolos de Cooperação e Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo estabelecidos com associações locais”, pode ler-se em comunicado.

“Investir nas nossas associações é investir nas pessoas e na qualidade de vida do nosso concelho, sendo esta dinâmica associativa inclusivamente um dos fatores de atratividade do nosso município”, afirmou o presidente da Câmara Municipal, Vítor Guerreiro, perante os dirigentes associativos cujo trabalho elogiou reconhecendo a sua persistência perante as dificuldades que a pandemia tem colocado à manutenção e realização das atividades.

O Plano Municipal de Apoio ao Associativismo de 2022 foi aprovado em reunião de câmara, a 15 de fevereiro e teve em consideração o atual contexto pandémico, tendo por isso introduzido um conjunto de medidas excecionais que visam “o equilíbrio financeiro e sustentabilidade das associações até à retoma da normalidade”.

Os contratos-programa de desenvolvimento desportivo foram formalizados esta segunda-feira, 28 de fevereiro, com as associações:

·Associação de Dança, Cultura e Arte Urban Xpression;

·Associação Defesa Pessoal Street Fight Defense;

·Bike Clube São Brás;

·BLASIUS – Associação para o Desenvolvimento dos Desportos de Duas Rodas em São Brás de Alportel;

·Golias Table Tennis Clube;

·Casa do Benfica de São Brás de Alportel;

·Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de São Brás de Alportel;

·Clube de Artes Marciais de São Brás de Alportel

·Clube de Ténis e Padel de São Brás de Alportel;

·Sociedade Recreativa 1º de Janeiro

·União Desportiva e Recreativa Sambrasense.

Foram também firmados protocolos de cooperação com as seguintes associações culturais e recreativas:

·Associação Cultural e Recreativa Escola de Música Sambrasense;

·CARTES XXI – Conservatório d’Artes de São Brás de Alportel;

·Rancho Típico Sambrasense.

O município assinou ainda contratos programa de desenvolvimento desportivo e protocolo de cooperação com associações com ambas as atividades, nomeadamente, o Grupo Desportivo e Cultural de Machados e a Associação Cultural Sambrasense.

O Plano Municipal de Apoio ao Associativismo abrange ainda protocolos de cooperação com outras associações locais de outras áreas, mas de relevante interesse para o município, tais como: a Associação de Agricultores de São Brás de Alportel, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel, a Coração100Dono -Associação de Defesa e Proteção dos Animais Abandonados e a Santa Casa da Misericórdia – Museu do Traje de São Brás de Alportel.