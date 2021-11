ATA apoia e organiza ações especiais em torno de eventos desportivos

O Turismo do Algarve está a apostar na organização de ações especiais em torno deste tipo de iniciativas de grande projeção, com o objetivo de promover o destino como palco de eleição capaz de dar resposta aos elevados padrões exigidos para a realização de eventos de dimensão global.

O Turismo do Algarve anunciou esta terça-feira que está a organizar e a apoiar a realização de ações especiais em torno de eventos como o Grande Prémio de Moto GP e o Portugal Masters, para promover o destino como opção de eleição para um turismo de qualidade superior.

Os grandes eventos internacionais que têm vindo a integrar, de forma regular, a agenda da região nos últimos tempos tornaram-se já importantes ativos na estratégia de promoção do Turismo do Algarve.

Neste contexto, o Turismo do Algarve está a apostar na organização de ações especiais em torno deste tipo de iniciativas de grande projeção, com o objetivo de promover o destino como palco de eleição capaz de dar resposta aos elevados padrões exigidos para a realização de eventos de dimensão global.

Assim, tirando partido das emoções fortes proporcionadas pelo Grande Prémio de Moto GP, evento de alta competição que terá lugar no Autódromo Internacional do Algarve de 5 a 7 de novembro, o Turismo do Algarve vai organizar uma ação de charme estratégica, convidando um grupo restrito composto por CEOs de companhias aéreas internacionais, operadores turísticos e influencers para assistir à prova. Esta será a penúltima etapa do campeonato mundial e contará com a presença de 67.500 espectadores (o correspondente a 75% da lotação do recinto, em cumprimento com as atuais normas sanitárias estabelecidas pela DGS), pelo que estarão reunidas as condições para um espetáculo cheio de adrenalina.

Também o Portugal Masters, o mais importante torneio de golfe português, que integra a European Tour e reúne alguns dos principais jogadores internacionais da modalidade, será outro dos eventos em destaque na estratégia de promoção turística do Algarve. Em conjunto com o Turismo de Portugal, o Turismo do Algarve vai apoiar a viagem e a estadia de jogadores convidados para participar no Pro-Am (evento que antecede a prova principal do torneio e que junta equipas compostas por atletas profissionais e amadores). Entre os participantes convidados estarão operadores turísticos, jornalistas internacionais e parceiros de referência. A edição deste ano do Portugal Masters realiza-se de 4 a 7 de novembro, no Dom Pedro Victoria Golg Course, em Vilamoura e irá ter novamente público a assistir ao evento.

Com o regresso da alta competição ao Algarve, a região recupera, gradualmente, a normalidade e confirma-se como o destino seguro que sempre foi, com um clima privilegiado e condições naturais excecionais para a prática de desportos ao ar livre ao mais alto nível.



“Estas são competições prestigiantes que ajudam, não só, a posicionar o Algarve no universo dos grandes eventos desportivos, mas também a afirmar o destino como uma opção apelativa junto dos viajantes que procuram um turismo de qualidade superior”, defende João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. “Achamos que faz todo o sentido integrar este tipo de eventos de topo na estratégia de promoção do destino, não só pelo impacto económico que representam para a região, mas também pela notoriedade e projeção globais que conferem ao Algarve. Ao acolher este tipo de iniciativas, estamos a conseguir demonstrar que o Algarve é um destino seguro, com um conjunto de infraestruturas de apoio de uma enorme qualidade e uma oferta turística diversificada que enriquece a estadia de quem nos visita”, explica.



Paralelamente à realização destas ações especiais, o Turismo do Algarve continua a participar em iniciativas de referência para a promoção internacional do destino. Nos primeiros dias de novembro (de 1 a 3), marca presença na World Travel Market, uma feira emblemática direcionada aos profissionais da indústria do turismo e viagens, que anualmente acontece em Londres. Nesta participação, serão promovidos, com especial destaque, produtos como o Turismo Desportivo, o Turismo Náutico e o Turismo de Natureza, inseridos no âmbito do projeto “Internacional + Algarve”, que visa potenciar a internacionalização de PME algarvias dedicadas a estes segmentos. A acompanhar a Associação Turismo do Algarve (ATA) nesta feira estarão 17 empresas da região.

