ATA desafia operadores do golfe a trabalhar remotamente na região

A Associação do Turismo do Algarve (ATA) está a desafiar operadores internacionais do golfe a trabalhar remotamente a partir da região, uma iniciativa que se insere numa campanha de marketing desenvolvida com 14 operadores.

O Turismo do Algarve baseou-se na iniciativa do operador britânico ‘Your Golf Travel’, que destacou seis elementos da sua equipa comercial para trabalhar a partir do Algarve, durante dois meses.

“A ideia é que estes profissionais possam viver e sentir o Algarve na primeira pessoa, de uma forma envolvente e autêntica. Queremos que eles conheçam, no terreno, não apenas os nossos campos de golfe, as nossas infraestruturas e serviços associados a esta modalidade, mas que tenham uma experiência de 360 graus, contactando com a cultura local e vivenciando tudo o que o destino proporciona a quem o visita”, afirmou, em comunicado, o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.