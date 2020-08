Ateliers de verão proporcionaram atividades a crianças de Castro Marim

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Os “Ateliers de Verão 2020” proporcionaram, ao longo do mês de agosto, várias atividades pedagógicas e de lazer às crianças do concelho de Castro Marim, anunciou a Odiana.

Este projeto intitulado “Castro Marim (COM)Vida”, no âmbito dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS), ofereceu às crianças participantes várias atividades como cinema, hora do conto, jogos tradicionais, artes manuais, brincadeiras e visitas guiadas ao património de Castro Marim.

As atividades foram preparadas para grupos reduzidos de 10 crianças, devido à pandemia de covid-19, com idades entre os 6 e os 10 anos, residentes no concelho.

Os grupos foram dinamizados por dois elementos da equipa técnica do CLDS 4G e com o apoio de técnicos da autarquia, cumprindo todas as normas de segurança e higienização recomendadas pelas autoridades de saúde.

Este projeto da Odiana e da Câmara Municipal de Castro Marim pretende “contribuir para minimizar a exclusão social dos grupos de maior fragilidade social, nomeadamente crianças, jovens e suas famílias, idosos e pessoas com deficiência e/ou incapacidade”, segundo o comunicado.

Os “Ateliers de Verão 2020” enquadram-se na Atividade 5 (IN) Atividade Jovem, uma iniciativa do projeto CLDS 4G “Castro Marim (COM)Vida”, cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.