ATHS: AMAL apresenta projeto “Sistemas Alimentares Sustentáveis”

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) vai promover, no próximo dia 28 de março, segunda-feira, um seminário que pretende dar a conhecer o projeto “Sistemas Alimentares Sustentáveis”. O evento decorrerá no Campus da Penha da Universidade do Algarve, em Faro, (Auditório 1.05, Complexo Pedagógico), entre as 09:00 e as 12:00 e está inserido no Algarve Tech Hub Summit (ATHS).

A inscrição no encontro é gratuita, mas obrigatória, e deve ser feita através do link ALGARVE TECH HUB SUMMIT Registration (whova.com).

O seminário surge na sequência do trabalho que a AMAL está a desenvolver para a concretização de “Sistemas Alimentares Sustentáveis”que aproximem agricultura e ambiente, estimulando a alteração dos comportamentos de compra, com vista a agilizar circuitos curtos de comercialização e hábitos de consumo saudáveis e, por outro lado, incorporando a economia circular de resíduos e de desperdícios alimentares.

Os sistemas alimentares desempenham um papel de grande relevância na transição para modelos de desenvolvimento sustentável e inclusivo, representando uma clara oportunidade para a coesão e para a inovação territorial.

O projeto “Sistemas Alimentares Sustentáveis” é cofinanciado pelo FEDER, através do Programa Operacional Regional CRESC ALGARVE 2020.