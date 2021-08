Atleta algarvio João Vieira fica em quinto nos 50 km marcha em Tóquio

O atleta algarvio João Vieira terminou esta madrugada (segundo hora de Portugal Continental) a prova de 50 quilómetros marcha dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 na quinta posição, a 1.20 minutos do vencedor, o polaco Dawid Tomala.

Aos 45 anos, o vice-campeão do mundo da distância assegurou a sua melhor classificação olímpica de sempre, superando o 10.º lugar alcançado nos 20 quilómetros em Atenas2004, naquela que foi a primeira vez que concluiu a maior distância, à terceira tentativa.

Em Sapporo, a cerca de 800 quilómetros de Tóquio, onde estão a ser disputadas as provas de atletismo de estrada, o marchador riomaiorense concluiu a prova em 3:51.28 horas, a 1.20 do vencedor.

Numa prova em que o francês Yohann Diniz, recordista mundial, desistiu aos 27 quilómetros, o pódio foi ocupado pelo alemão Jonathan Hilbert e pelo canadiano Evan Dunfee, que conquistaram as medalhas de prata e bronze, respetivamente.

O marchador português João Vieira considerou hoje ter chegado ao “topo da carreira” com o quinto lugar nos 50 quilómetros marcha dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, em Sapporo.

João Vieira nasceu em Portimão a 20 de fevereiro de 1976 e foi atleta do CN Rio Maior (1990 – 2010) do Sporting CP (desde 2011).

