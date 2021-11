Atleta da Academia de Judo do Arade conquista bronze

O Campeonato Nacional de Juvenis de Judo 2021 realizou-se no último fim de semana, em Coimbra, onde a participação da Academia de Judo do Arade resultou no terceiro lugar do atleta João Roque, que arrecadou o bronze na competição.

Na categoria de juvenis (-73kg), João Roque Rodrigues competiu com 22 judocas e, graças à sua “maturidade”, acabou por fazer uma “boa gestão dos combates”, segundo a Academia de Judo, o que lhe permitiu chegar à medalha de bronze (3.º lugar). Em juvenis, na categoria -46kg, competiu ainda Santiago Santos, judoca do Sporting Clube de Portugal, que conquistou um honroso 5.º lugar.

Já no Campeonato Nacional de Cadetes, a participação da Academia de Judo do Arade fez-se com 3 judocas: Simão Reis (-60 kg), João Santos (-60 kg) e André Temelie (-66 kg).

Uma vez que a abertura da Academia coincidiu com o período de pandemia, a conquista da primeira medalha tem, para o clube, “um sabor especial”.

Os judocas da Academia de Judo do Arade, são treinados por Filipe Santos.

