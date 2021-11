O atleta Carlos Brás do Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Vila Real de Santo António venceu no último dia de outubro a Taça de Portugal de XCM em Condeixa-a-Nova, na modalidade de BTT, anunciou o clube.

Este é um dos troféus mais importantes da modalidade a nível nacional, conquistado pelo atleta do núcleo sportinguista vilarrealense, que recentemente se sagrou Campeão Nacional de Maratonas.

