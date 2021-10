Atleta lagoense na convocatória da Seleção Nacional de Andebol Sub-18

O presidente do município de Lagoa, Luís Encarnação, recebeu o atleta Alexandre Santos, o presidente e treinador do seu clube, o Lagoa Académico Clube, e os seus pais antes do início do estágio da Seleção Nacional de Andebol de Sub-18, com lugar na Alemanha.

O Torneio Internacional da Alemanha é a primeira competição com vista à preparação para o Campeonato da Europa de Sub-18, que decorrerá em Montenegro no próximo ano.

A lista da Federação de Andebol de Portugal com os atletas convocados para o estágio da Seleção Nacional de Andebol de Sub-18, para a participação no Torneio Internacional da Alemanha foi conhecida a 15 de outubro, na qual chegou a notícia para o atleta do Lagoa Académico Clube, recebido esta semana na Câmara Municipal de Lagoa, pelo presidente Luís Encarnação, que o felicitou pela sua chamada à Seleção Nacional, desejando-lhe sorte e manifestando o orgulho que os Lagoenses nele depositam e em todos os jovens atletas que elevam o nome de Lagoa por esse mundo fora.

As felicitações foram igualmente dirigidas ao presidente do Lagoa Académico Clube e ao seu treinador “pelo fantástico trabalho realizado e aos pais do atleta por todo o suporte dado”.

O Atleta Alexandre Santos é aluno da Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola, sedeado na Escola ESPAMOL, em Lagoa, e concilia a sua atividade desportiva com os “excelentes” resultados escolares que alcança.

