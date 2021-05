Atletas algarvios em destaque na Taça de Portugal de Vela

Mais de 20 atletas de clubes algarvios destacaram-se no passado fim-de-semana em Viana do Castelo, na Taça de Portugal de Vela, anunciou a organização.

No escalão de juvenis, Miguel Sousa do Clube Naval de Portimão ficou colocado em terceiro lugar, enquanto Mick Dudek, da mesma equipa, posicionou-se em sexto.

Ainda no mesmo escalão, destacaram-se Mariana Pinto em 12.º (CNPortimão), Érica Porto em 17.º (CNTavira) e Eolan Hyness-Knight em 20.º (CVLagos).

No escalão dos infantis, Miguel Nunes, em representação da Associação Naval do Guadiana, alcançou o segundo lugar na prova liderada por Vicente Costa (CNPortimão).

A modalidade retomou a sua atividade em Viana do Castelo, que teve paragem obrigatória devido à pandemia de covid-19, com a participação de escolas, iniciação e competição.

Em comunicado, a Associação Naval do Guadiana informa que os pescadores da equipa vão participar, no próximo fim-de-semana, no Campeonato Nacional de Pesca-Boia, em Vila Real de Santo António.

Já entre os dias 21 e 23, é a vez da equipa vilarrealense de laser participar na Prova de Apuramento Nacional, em Viana do Castelo.

Em Junho, nos dias 5 e 6, o rio Guadiana vai ser palco do Campeonato do Algarve em Vela, organizado pela Associação Naval do Guadiana.

PUB