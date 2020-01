Atletismo: nova prova de Trail Running vai estrear percurso Salgados – Lagoa

O Município de Lagoa, em parceria com a Associação Trail Runners Portimão, anunciou que irá realizar no próximo dia 26 de janeiro o “I Trilhos Salgados – Lagoa”, prova que integra o calendário da Taça Alengarve Trail.

Pretende-se com esta prova, colocar Lagoa no “mapa” do trail nacional pela qualidade oferecida, em termos de percurso e organização, indo ao encontro das expectativas da Organização da Taça e dos seus participantes. Queremos ainda, tornar esta prova parte integrante do calendário da Taça Alengarve, fazendo da mesma uma das referências do Trail Nacional.

Batizada de “I Trilhos Salgados – Lagoa”, irá realizar-se na vertente competição, Trail Longo (30km entre a Praia Grande e Porches) e Trail Curto (16km entre Benagil e Porches), na vertente lúdica, irá realizar a Caminhada (11km entre Benagil e Porches). Os percursos irão utilizar os trilhos dos promontórios e dos vales suspensos, que serão complementados por outros trilhos e “single tracks” mais interiores e também eles dasafiadores para os atletas de competição.

Programa:

06h30: Abertura do Secretariado no Complexo Desportivo de Porches (Lagoa);

08h45: Início Controlo Zero para TSTL30;

09h00: Partida TSTL30;

09h30: Início do Controlo Zero para TSTL16;

09h45: Partida TSTC16;

10h15: Início do Controlo Zero para a TSC11;

10h30: Início da Caminhada;

14h00: Entrega de prémios.

Data limite de inscrições até 21/01 e mais informações em: https://www.crono.aaalgarve.org/eventos/i-trilhos-salgados