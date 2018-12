Atletismo: São Silvestre de Quarteira prepara-se para a oitava edição

Depois do sucesso das sete edições anteriores, a cidade de Quarteira volta a estar em destaque no desporto nacional com a realização da oitava corrida de São Silvestre, no próximo dia 28 de dezembro, a partir das 20h30, na Praça do Mar.

Começou em 2011, criada e mantida pelos Quarteira Night Runners (grupo informal de corrida e caminhada). No início contou com cerca de 50 participantes e, agora, são mais de 1000 atletas a percorrer as avenidas de Quarteira, junto ao mar, para queimar as calorias do Natal nesta prova popular e de participação gratuita.

Este evento integra a parte de caminhada (5km) e corrida (10km). Uma das características da São Silvestre de Quarteira é o famoso bolo-rei e o chá quente no final.

A prova continua a ser uma organização conjunta dos Quarteira Night Runners, Free Challenge, Junta de Freguesia de Quarteira e apoio da Câmara Municipal de Loulé.