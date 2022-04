Ator farense interpreta Otelo Saraiva de Carvalho em novo filme

O ator farense João de Brito interpreta o papel de Otelo Saraiva de Carvalho no novo filme sobre Salgueiro Maia, “O Implicado”, que estreia esta quinta-feira nos cinemas.

O filme tem um argumento assinado por João Lacerda de Matos, a partir de uma biografia feita por António de Sousa Duarte sobre o Capitão de Abril.

Protagonizado por Tomás Alves na pele de Salgueiro Maia, o filme conta ainda com a participação de Filipa Areosa e Frederico Barata.

O filme foi rodado durante o ano de 2020, em plena pandemia de covid-19, tendo sofrido vários adiamentos.

Sinopse:

O primeiro retrato, no grande ecrã, daquele que é considerado o herói e o símbolo mais puro do 25 de Abril de 1974. Fernando Salgueiro Maia, o anti-herói não ocasional, produto de uma formação académica e militar, foi um homem que soube pensar o futuro, seguir as ideias, contestando-as, vivendo uma vida cheia, alegre e fértil, solidária e sofrida – se não tem morrido prematuramente aos 47 anos. Através de uma abordagem moderna, intimista e emocional, “Salgueiro Maia – O Implicado” retrata as histórias que ainda não foram contadas sobre o Capitão de Abril. As pequenas revelações que permitem perceber melhor de onde vinha a moderação, a valentia, a educação e a firmeza com que sempre se apresentou publicamente, e que foram a chave para que a Revolução dos Cravos tenha sido como foi. Um filme que revela o outro lado de uma personagem mítica e que presta homenagem ao homem, ao estudante, ao militar, ao pai, ao amigo e ao ímpar militar de Abril.

Género: Drama

Data de estreia: 14/04/2022

Título Original: Salgueiro Maia – O Implicado

Realizador: Sérgio Graciano

Distribuidora: Cinemundo

País: Portugal

Ano: 2022

Duração (minutos): 104