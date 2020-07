Ator Ruy de Carvalho apadrinha “Procissão da Aleluia” de São Brás de Alportel na RTP

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O ator Ruy de Carvalho é o padrinho da candidatura da “Procissão da Aleluia” ao programa “7 Maravilhas da Cultura Popular”, que até 6 de julho está a disputar a eleição como finalista regional, através de votação popular telefónica pelo n.º 706 207 707, anunciou o município.

“Figura incontornável da cultura portuguesa, aos 93 anos de idade, este ator de talento singular, com uma carreira de já quase 8 décadas de palco, no teatro e no cinema, participa atualmente na série Nazaré com uma invejável juventude que a todos contagia!”, afirma a autarquia.

Segundo o comunicado, Ruy de Carvalho tem vindo a estreitar a sua ligação com São Brás de Alportel, terra que visita de forma assídua enquanto padrinho da associação “Coração 100Dono”, dedicada à defesa da causa animal e agora muito honra o nosso concelho ao aceitar o convite para apadrinhar a Procissão da Aleluia.

A relação secular desta celebração pascal com a comunidade são-brasense, num misto de fé e tradição que não se consegue explicar na sua plenitude, mas apenas sentir, foi a génese desta candidatura, fundamentada nas caraterísticas singulares de uma procissão “onde os andores dão lugar às flores, elevadas aos céus, em bonitas tochas, num percurso desenhado por magníficos tapetes de flores do campo preparados por mãos briosas… culminando num eco que se ergue bem alto “Ressuscitou como disse. Aleluia, Aleluia, Aleluia”, o refrão repetido sem cessar!”.

A procissão da Aleluia, com raízes ancestrais, ligada histórica e sentimentalmente à comunidade são-brasense, é o coração da Festa das Tochas Floridas, que atrai ano após ano, milhares de visitantes ao concelho, onde têm ainda oportunidade de ter uma experiência única e genuína ao nível cultural e gastronómico.

A candidatura são-brasense foi escolhida como finalista regional do programa “7 Maravilhas da Cultura Popular” que este ano recebeu 504 candidaturas a nível nacional e integra uma lista de 140 finalistas regionais a nível nacional e preparando-se para concorrer juntamente com mais 7 candidaturas do Algarve.

As eliminatórias regionais vão ser transmitidas através da RTP1 e da RTP Internacional a partir de 6 de julho, totalizando 20 finais regionais em que os finalistas que passam à fase seguinte serão escolhidos através de votos populares.

A Associação Cultural Sambrasense, com o apoio do Município de São Brás de Alportel apresentou a candidatura ao concurso que pretende apurar quais são as 7 mais significativas Maravilhas da Cultura Popular de Portugal, uma iniciativa que se segue a um conjunto de outros concursos “7 Maravilhas” que desde 2007 pretendem divulgar e comunicar os valores positivos de uma Identidade Nacional forte – causas nacionais reconhecidas.

As duas semifinais, que vão escolher 14 finalistas, vão ser transmitidas nos dias 23 e 30 de agosto, enquanto a grande final está marcada para 5 de setembro e será transmitida em horário nobre da RTP.

“Num ano em que o setor turístico está a enfrentar desafios inéditos e desafiantes provocados pela pandemia do novo coronavírus COVID19, este concurso coloca o foco no turismo interno e desafia os portugueses a experimentarem Portugal através de roteiros inspirados nas eleições realizadas desde 2007”, afirma a autarquia.

Esta iniciativa procura ser uma afirmação inequívoca do valor e autenticidade das mais diversas manifestações culturais portuguesas que ao longo do concurso são homenageadas e dadas a conhecer. Mais informações sobre o concurso estão disponíveis no website: https://7maravilhas.pt/.