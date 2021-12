Atrações infantis natalícias de Silves terminam mais cedo

As atrações infantis do programa “Silves Alegria do Natal” vão encerrar ao público mais cedo do que estava inicialmente programado, já na próxima quinta-feira, dia 30 de dezembro, anunciou a autarquia.

Este encerramento repentino das atrações para crianças deve-se à atual situação epidemiológica do País, cujos números de casos positivos de covid-19 têm vindo a aumentar nas últimas semanas.

Já o concerto agendado para o mesmo dia com o grupo Pecado Original acabou também por ser cancelado, por motivos de saúde de um dos elementos do grupo.

Já em relação ao XIX Encontro de Janeiras, previsto para o dia 5 de janeiro do próximo ano em Silves, pelas 18:30, vai manter-se “mediante cumprimento das medidas da Direção-Geral de Saúde (DGS)”, segundo o comunicado.

PUB