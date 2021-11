Atropelamento e fuga na EN125 faz vítima em coma na UCI

Um homem de 45 anos, foi vítima de um atropelamento com fuga imediata, na Estrada Nacional 125 (sentido Monte Gordo-Altura), hoje por volta das 7 horas da manhã, informou o comando distrital da GNR.

António Rocha, com 45 anos de idade, está hospitalizado nos cuidados intensivos em estado muito grave, após ter sido vítima de um brutal atropelamento. Encontra-se neste momento em coma, com estado de saúde “reservado”.

Segundo fonte da GNR, esta em curso uma investigação e a decorrer os procedimentos necessários para que o suspeito e a sua viatura sejam localizados. O caso será participado ao tribunal.

De acordo com a mesma fonte, o atropelamento com fuga deu-se às 6:40 da manhã de terça-feira, no cruzamento da Praia do Cabeço da Estrada Nacional 125, concelho de Castro Marim

A vítima António Rocha é trabalhador da empresa algarvia de recursos humanos Timing, com a função de ferramenteiro.

O CEO da Timing, Ricardo Mariano, fez um apelo nas redes sociais para “quem tiver informação, por mais pequena que seja, sobre o acidente em questão, entre em contacto connosco através do 911 506 537 ou 963 791 488. O cobarde que fugiu tem que ser encontrado e, na zona onde foi, alguém terá visto este brutal atropelamento”, salientou.

PUB