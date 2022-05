Atropelamento na EN125 faz duas vítimas mortais

Duas mulheres, mãe e filha, morreram no domingo, dia 15 de maio, num atropelamento na Estrada Nacional 125, nas Quatros Estradas, no concelho de Loulé, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

“Tratou-se de um atropelamento mortal, na zona das quatro Estradas, na EN125, e as vítimas são duas mulheres, de 47 e 75 anos”, disse a fonte do CDOS de Faro, precisando que o alerta para a ocorrência foi recebido às 07:37 e as vítimas são mãe e filha.

A fonte do CDOS disse também que o condutor foi “transportado para o hospital com ferimentos ligeiros”, estando agora o Núcleo de Acidentes de viação da GNR a trabalhar para apurar as causas do atropelamento mortal.

As equipas de socorro receberam o alerta para o acidente às 07:37 e estiveram no local a prestar assistência seis veículos, com 14 operacionais, dos Bombeiros de Loulé, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR.

As Quatro Estradas localizam-se na EN125 entre Loulé e Quarteira, perto da entrada oeste de Almancil.