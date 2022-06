Auditório de Albufeira apresenta programação cultural

O Auditório Municipal de Albufeira acolhe, ao longo do mês de junho, vários espetáculos para todos os que apreciam a arte do teatro, da dança e da música.

No final do mês, o entretenimento fica a cargo de Carlos Cunha, que ao longo de três dias, vai contemplar o público com a peça de teatro “Aí a minha filha!”. O ator, juntamente com Erika Mota, prometem ritmo e boa disposição, numa comédia criada a partir do texto de Roberto Pereira e Eva Jesus. Os espetáculos vão decorrer nos dias 24 e 25, às 21:30 e dia 26, às 16:30. A comédia é para a maiores de 12 anos e tem um custo de 12,50 euros. A aquisição do bilhete pode ser feita na Galeria Municipal João Bailote, no Auditório Municipal nos dias do espetáculo, com duas horas de antecedência, ou ainda através da Ticketline.

Ao lado do Auditório Municipal, a Galeria João Bailote acolhe até ao próximo dia 01 de julho a exposição coletiva dos alunos da Academia da Idade Maior de Albufeira. A mostra é constituída pelos trabalhos realizados ao longo do ano letivo 2021-2022 nas disciplinas de Artes Decorativas e Arraiolos e Bordados, lecionadas voluntariamente pelos professores Joaquim Veiga e Graciete Mendes. Os trabalhos são da autoria de Adília Ernesto, Ana Paula Coelho, Célia Custódio, Celisa Pacheco, Conceição Martins, Francisca Pires, Graciete Mendes, Helena Carmo, Maria da Luz Conceição, Maria José Soares, Maria Leonor Cruz, Maria Manuela Fernandes, Odília Guerreiro, Regina Amorim, Rosa Maria Silva, Teresa Albuquerque, Vanda de La Salete. A exposição pode ser visitada de segunda a sábado entre as 09:30 e as 12:30 e entre as 13:30 e as 17:30.