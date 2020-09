Auditório Municipal de Albufeira volta a receber público e espetáculos

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Auditório Municipal de Albufeira vai voltar a receber público e espetáculos ainda este mês, seguindo todas as novas regras definidas pela Direção-Geral de Saúde (DGS), anunciou a autarquia.

No dia 18 de setembro, o palco do auditório recebe a Orquestra Clássica do Sul, num espetáculo inserido no ciclo “Clássicos Light’20” e com John Avery como maestro convidado.

Já a 26 de setembro é a vez da banda do filme “Variações”, com o ator Sérgio Praia a interpretar os temas do artista, tal como fez na longa-metragem, acompanhado pelos músicos Duarte Cabaça, David Santos, Vasco Duarte e Armando Teixeira.

“Cumprimos todas as normas existentes e estamos empenhados em reativar a programação do Auditório”, referiu o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, acrescentando que “por um lado, nos profissionais da Cultura e, por outro, no público, sedento já de manifestações culturais, pois sem elas não se pode viver, nem nada disto faria grande sentido”.

Os dois espetáculos são destinados a pessoas com mais de 6 anos de idade e os bilhetes têm um custo de 5 euros, que podem ser adquiridos na Galeria Municipal João Bailote, nos dias úteis, entre as 10:00 e as 12:30 e das 13:30 às 17:00.