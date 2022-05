Austríaco morre e outro encontra-se desaparecido em praia de Aljezur

Um homem austríaco morreu na tarde de quinta-feira, dia 19 de maio, depois de ter estado com dificuldades na água e ter entrado em paragem cardiorrespiratória, na praia da Bordeira, no concelho de Aljezur, anunciou a Autoridade Marítima Nacional.

Ao mesmo tempo foram iniciadas as buscas pela outra vítima, que ainda se encontra desaparecida, tendo o alerta sido recebido pelas 19:25, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa.

Foram de imediato ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos, do projeto “Sea Watch” de Lagos e de Portimão e ainda os Bombeiros Voluntários de Aljezur e INEM.

No local foi constatado que uma das vítimas já tinha sido resgatada para terra por surfistas que se encontravam nas proximidades, tendo sido iniciadas as manobras de reanimação, uma vez que se encontrava em paragem cardiorrespiratória.

O óbito foi declarado no local pelo médico do INEM e contactado o Ministério Público, tendo o corpo sido posteriormente transportado pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Aljezur para o Instituto de Medicina Legal de Portimão, acompanhado por uma viatura do Comando-local da Polícia Marítima.

A vítima que ainda se encontra desaparecida é outro homem de nacionalidade austríaca e as buscas estão a ser coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Lagos.

Depois de terem sido interrompidas ao final da tarde, as buscas foram retomadas esta manhã.