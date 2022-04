Autarca algarvio passa a integrar Comité das Regiões Europeu

O presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau (PSD), faz agora parte do Comité das Regiões Europeu, anunciou esta sexta-feira a instituição.

Em comunicado, a assembleia dos municípios e das regiões da União Europeia, o Comité das Regiões, anuncia que “acolheu sete novos membros portugueses, que tiveram oportunidade de participar na sua primeira sessão plenária” esta semana.

De acordo com o organismo, “os sete novos membros portugueses que aderiram ao Comité das Regiões Europeu” são então os presidentes das câmaras municipais Pedro Pimpão (de Pombal), Rogério Bacalhau (Faro), Gonçalo Lopes (Leiria), Luís Antunes (Lousã), José Manuel Ribeiro (Valongo), Luís Dias (Vendas Novas) e o Secretário Regional das Finanças do Governo Regional da Madeira, Rogério Gouveia.

Citado pela nota de imprensa, o primeiro vice-presidente do Comité das Regiões, Vasco Cordeiro, destaca que “as autoridades locais e regionais portuguesas podem desempenhar um papel chave no reforço do projeto europeu”, dizendo aguardar “com entusiasmo o futuro trabalho em conjunto”.

“A União Europeia encontra-se numa encruzilhada, na qual a voz das autoridades locais e regionais é mais necessária do que nunca e é com enorme prazer que acolhemos sete novos membros na delegação portuguesa”, acrescenta.

A delegação portuguesa no Comité das Regiões Europeu é agora composta por 12 membros efetivos e 12 membros suplentes.

O Comité das Regiões é a assembleia dos municípios e das regiões da União Europeia, composta por representantes regionais e locais dos 27 Estados-membros.

Criado em 1994, após o Tratado de Maastricht, tem por missão representar as regiões e os municípios europeus em toda a União Europeia, visando levar uma perspetiva regional e municipal à política europeia.