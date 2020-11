Autarca de São Brás diz que novas medidas são desajustadas

O presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vítor Guerreiro, considerou este fim-de-semana que as novas medidas do Governo para controlar a pandemia de covid-19 são desajustadas e desproporcionais, anunciou a autarquia.

“Compreendemos naturalmente a necessidade de intensificar as medidas de controle da pandemia, missão que nos move desde março, mas entendemos estas medidas

como desajustadas da realidade do nosso concelho que injustamente, pela aplicação de uma fórmula matemática cega, veio a integrar o mapa dos concelhos considerados de maior risco no país”, refere o autarca em comunicado.

Uma das novas medidas aplicadas ao concelho de São Brás de Alportel, no âmbito do novo Estado de Emergência, é a limitação de circulação na via pública entre as 23:00 e as 06:00 durante a semana, enquanto ao fim-de-semana a regra aplica-se a partir das 13:00.

“Considero que estamos a viver uma das maiores injustiças, contra os são-brasenses em toda a história do nosso concelho”, afirma Vítor Guerreiro, acrescentando que “esta medida é completamente desproporcional, para a realidade pandémica que temos no nosso concelho, com apenas 35 casos positivos: apenas 12 dos quais fora de um surto perfeitamente circunscrito, num lar de terceira idade”.

O presidente da autarquia considera ainda que os são-brasenses “não merecem, por todo o esforço que têm feito para cumprir as regras da Direção Geral de Saúde” e que o concelho “está a ser grandemente prejudicado”, uma vez que “não há motivos

nem justificação” para São Brás de Alportel estar incluído no mapa de concelhos de alto risco de contágio.

“Tenho estado em permanente diálogo com as autoridades do nosso país, políticas e da área da saúde, na tentativa de reverter esta triste situação, que a todos prejudica”, conclui Vítor Guerreiro.