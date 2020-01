Autarcas algarvios querem abraçar projeto de compostagem de resíduos domésticos

Os autarcas do Algarve mostraram-se hoje dispostos a abraçar o projeto da futura compostagem orgânica de resíduos, projeto que prevê a decomposição de materiais orgânicos por organismos aeróbios (aéreos), para obter, no menor tempo possível, um material estável, rico em nutrientes minerais, formando assim um solo humífero.

Em reunião com a secretária de Estado do Ambiente, Inês Santos Costa, os autarcas da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) debateram temas como a questão dos bioresíduos, a recolha seletiva ou a introdução de sistemas como a referida compostagem doméstica, no contexto da promoção da economia circular.

Este encontro, que contou também com a presença de responsáveis da APA – Agência Portuguesa do Ambiente e da CCDR Algarve – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve serviu para confirmar a necessidade de se concretizarem iniciativas orientadas para o cumprimento das metas nacionais estabelecidas no quadro europeu. Um desafio que implica a realização de um considerável esforço financeiro por parte dos municípios, pressupondo o contributo individual de cada cidadão e das comunidades na concretização das medidas.

Para os autarcas do Algarve, esta nova etapa na separação dos resíduos e a sua correta canalização para reciclagem, aterro e transformação em composto orgânico, é um processo que estão dispostos a abraçar.

Para António Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, “este projeto poderá originar resposta conjunta ao nível da AMAL e assim seguir em frente numa região do país que já é pioneira em ações na área do ambiente, com destaque para o combate às alterações climáticas”.

A iniciativa da AMAL integra-se no âmbito das preocupações ambientais decorrentes da necessidade de impulsionar uma nova atitude regional perante as alterações climáticas, os impactos decorrentes da expressão de fenómenos como a desertificação e a seca e uma amplificada consciência ambiental.

A AMAL continuará a desenvolver iniciativas que mobilizem vontades, reflexões regionais e iniciativas para responder ao presente e construir soluções sustentáveis para o futuro, a pensar nas pessoas e no território do Algarve.