Autarcas do Algarve reúnem-se com ministro da Administração Interna

Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, reúne-se esta terça-feira com os autarcas do Algarve, a partir das 15h00, na sede da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve. Trata-se de mais uma reunião integrada no “Roteiro MAI”, para debater temas como a segurança interna, a descentralização e a proteção civil.

Este encontro contará ainda com as participações da secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna e dos secretários de Estado da Proteção Civil e das Autarquias Locais.