Autarquia ajuda são-brasenses a pagar renda de casa

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel aumentou o número de apoios disponíveis no Programa de Apoio ao Arrendamento, anunciou a autarquia.

No decurso do terceiro concurso que decorreu durante o mês de janeiro, foram atribuídos apoios a 37 famílias do concelho, que contam agora com uma ajuda mensal para pagar a renda de casa.

“Consciente da dificuldade crescente e generalizada em todo o país, no acesso à habitação, o Município tem procurado dar resposta a esta problemática com a criação de medidas concretas, de que é exemplo o Programa Municipal de Apoio Arrendamento, que consiste na atribuição de um apoio monetário mensal para apoiar os agregados familiares em situação de vulnerabilidade no pagamento da renda de casa”, refere o município em comunicado.

Desde o lançamento desta medida, em 2020, a autarquia já atribuiu 73 apoios.

Durante todo o ano, os Serviços Sociais acolhem novos pedidos de apoio que são analisados para integrar o programa.

Os novos acordos foram assinados na quarta-feira, dia 13 de abril, no edifício da Câmara Municipal de São Brás de Alportel.