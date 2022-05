Autarquia apoia juntas em matéria de transferência de competências

O município de Aljezur anuncia que foram disponibilizadas verbas num valor total de 260 mil euros, destinados a apoiar financeiramente a execução de obras, novos projetos e ações nas quatro juntas de freguesia do concelho: Aljezur, Bordeira, Odeceixe e Rogil.

“O município deve ser o garante da promoção da coesão territorial, do reforço da solidariedade institucional, de forma a assegurar a melhoria da qualidade de serviços prestados às populações locais”, refere a autarquia em comunicado. ´

O apoio financeiro é justificado pelo facto de as freguesias do município, “não serem geradoras de receitas próprias que permita acrescer às transferências do Orçamento Geral do Estado verbas suficientes de forma a promover e salvaguardar os interesses próprios das suas populações, nomeadamente no apoio direto às comunidades Locais”, explicam.