Autarquia aprovou Carta de Adesão ao Algarve Active Ageing

O município de Tavira aprovou, recentemente, em reunião de Câmara Municipal, a Carta de Adesão ao Algarve Active Ageing.

O Algarve Active Ageing é um ecossistema que oferece soluções que melhoram a qualidade de vida e saúde de pessoas idosas, estabelecendo-se como um consórcio com várias organizações que trabalham de forma colaborativa no desenvolvimento de soluções inovadoras que possam ter impacto nas populações.

A Parceria Europeia para a Inovação no Envelhecimento Ativo e Saudável (EIPA- AHA) é uma iniciativa lançada pela Comissão Europeia para promover a inovação e a transformação digital no domínio do envelhecimento ativo e saudável.

No âmbito do trabalho desenvolvido pelo Algarve Active Ageing, o município de Tavira esteve presente no Encontro Regional do Algarve de Inovação e Boas Práticas no Envelhecimento Ativo e Saúde, que ocorreu, no passado mês de março, na Universidade do Algarve, tendo angariado distinções indicadoras do trabalho efetuado e do investimento municipal neste domínio, potenciando e dinamizando medidas e ações psicossociais que garantam a promoção da qualidade de vida da população sénior do concelho.