Autarquia de Alcoutim distribui máscaras pela população

A Câmara Municipal de Alcoutim iniciou esta semana a primeira fase de entrega de máscaras comunitárias à população, para combater a pandemia de COVID-19, anunciou a autarquia.

A distribuição por parte da autarquia tem como objetivo “assegurar a entrega de equipamentos de proteção devidamente certificados, o que permite garantir um nível de proteção mais elevado aos alcoutenejos”, referiu o município em comunicado.

Os residentes da vila de Alcoutim e das aldeias do Pereiro, Martim Longo, Vaqueiros e Giões podem dirigir-se às respetivas Juntas de Freguesia para procederem ao levantamento de uma máscara por pessoa.

Já os residentes nos montes do concelho, a distribuição fica a cargo de elementos da Câmara Municipal de Alcoutim e da Junta de Freguesia, que irão porta-a-porta entregar as máscaras.

Quem, por algum motivo, não tiver acesso à sua respetiva máscara, deve contactar as Juntas de Freguesia ou a Câmara Municipal através do telefone 281540500 ou do e-mail geral@cm-alcoutim.pt, indicando a morada e contacto.

As máscaras oferecidas pela autarquia são laváveis e reutilizáveis e devem ser usadas de acordo com as orientações da Direção-Geral de Saúde.

“Importa salientar o comportamento exemplar dos alcoutenejos no combate a este vírus e que o município, com esta iniciativa, pretende continuar a apoiar as famílias neste desafio constante de, juntos, nos mantermos saudáveis”, referiu em comunicado o presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves.