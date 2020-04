Autarquia de Lagos adjudica requalificação de via na Meia Praia

A Câmara Municipal de Lagos adjudicou a requalificação da Via V10, na frente de mar da Meia Praia, cuja obra custará cerca de dois milhões de euros, anunciou a autarquia.

O objetivo desta intervenção é “criar uma via que possibilite o convívio entre o peão e o veículo, com ganhos em termos de segurança rodoviária”, segundo o comunicado do município enviado às redações.

Será então criado um passeio a norte, um corredor verde com dois metros de largura e uma faixa de rodagem com dois sentidos e uma largura de 6,5 metros. Haverá também substituição e reforço da iluminação naquela via, além da criação de bolsas para paragem de autocarros em ambos os sentidos e zonas de estar.

Nas zonas de interseção e nas passadeiras de peões, o pavimento será em cubos de granito, para obrigar os condutores a reduzir a velocidade nas áreas onde existem cruzamentos ou peões a atravessar a estrada.

Ao todo, são cerca de 1300 metros de intervenção, numa via que praticamente não tem passeios. Este projeto está incluído no Plano de Urbanização da Meia Praia e tem um prazo de execução de 300 dias.

A zona mais a sul da via não está incluída na intervenção, pois essa faixa está a ser equacionada no âmbito do projeto de valorização do cordão dunar da Meia Praia, assim como no projeto de criação de uma ciclovia.