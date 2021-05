Autarquia de Lagos expande rede de fibra ótica no concelho

A Câmara Municipal de Lagos, em parceria com a Altice Portugal, vai expandir a rede de fibra ótica no concelho para aumentar a área de cobertura, anunciou a autarquia.

As duas entidades assinaram esta semana uma Declaração de Intenções no auditório do Salão Nobre da Câmara Municipal de Lagos com a participação do presidente da autarquia, Hugo Pereira e do Chief Sales Officer B2B, Nuno Nunes.

Para Hugo Pereira, “o investimento em redes de comunicação de nova geração e a oferta de serviços baseados em redes de banda larga são cruciais para o desenvolvimento da economia local e para o aumento da competitividade do território”.

“Levar as novas tecnologias a todo o território é fundamental para aumentar a inclusão digital, o acesso a serviços avançados e o desenvolvimento social, algo que se revelou ainda mais premente no contexto atual”, refere Nuno Nunes, em comunicado.

