Autarquia de Loulé confirma caso positivo em lar de idosos

A Câmara Municipal de Loulé confirmou ontem, em comunicado, a existência de um caso positivo de covid-19 na Santa Casa da Misericórdia de Loulé, anunciou a autarquia.

Trata-se de um funcionário da instituição e o município, em colaboração com a autoridade de saúde pública do concelho, “decidiu fazer testes preventivos a 250 pessoas”, desde utentes a trabalhadores do lar.

Os testes serão feitos durante o dia de hoje, com o apoio de três equipas do Algarve Biomedical Center (ABC), com os resultados previstos para amanhã, “o que significa que terá decorrido um período de cerca de 36 horas entre o momento em que se soube do caso e o momento em que serão conhecidos os resultados dos testes”, referiu o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo.

“O município de Loulé reagiu imediatamente à situação para não correr riscos e proteger a saúde dos idosos residentes no lar, assim como de dos seus funcionários”, salientou o autarca em comunicado.