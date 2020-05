Autarquia de S. Brás apoia comércio local na retoma de atividade

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel está a apoiar o comércio local na sua retoma à atividade, no âmbito do Plano de Recuperação Económico/Social (PRESSA), anunciou a autarquia.

O Gabinete do Empreendedor do Município visitou os estabelecimentos do comércio local e serviços que reabriram no início desta primeira semana de desconfinamento, numa ação de sensibilização e informação com o objetivo de promover o cumprimento das medidas de segurança em relação à pandemia de COVID-19.

Durante as visitas, os empresários e colaboradores receberam um kit com todas as informações acerca das medidas de segurança a implementar numa atendimento seguro ao público, além de um autocolante para colocar à porta dos estabelecimentos que recorda aos clientes o uso obrigatório de máscara e o distanciamento social.

A autarquia ofereceu viseiras de proteção às empresas com atendimento ao público, distribuiu máscaras gratuitamente a toda a população e ofereceu vales de compras no comércio tradicional, pretendendo assim fazer circulas na economia do concelho cerca de 8 mil euros.

Foi ainda elaborado um guia de boas práticas para o comércio e serviços, além da criação do Serviço de Apoio ao Empresário e Empreendedor, para apoiar as empresas.

Para breve, está previsto o lançamento de uma campanha de promoção do comércio local e a implementação de novas medidas, sempre de acordo com a evolução da pandemia.

A partir de 5 de maio, as lojas de comércio, (até 200 m2), livrarias e comércio automóvel do concelho funcionam entre as 10:00 e as 20:00, enquanto que os cabeleireiros, barbearias, manicures e similares estão abertos das 08:00 às 20:00, mas apenas com marcação prévia.