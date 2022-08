Autarquia recebe jovens no programa de tempos livres

Através do setor de Juventude, a Câmara Municipal de Silves recebeu cerca de 40 jovens no âmbito do Programa de Ocupação de Tempos Livres, anunciou a autarquia.

Este programa tem como objetivo “fomentar o desenvolvimento de projetos úteis à comunidade, orientando os jovens para o desempenho de atividades ocupacionais que permitam o contacto experimental com algumas atividades profissionais”.

Estes jovem desenvolveram atividades em vários serviços da autarquia, nomeadamente no setor de arqueologia, jardins de infância, quinta pedagógica e biblioteca municipal.

“Esta primeira experiência profissional, permitiu a aquisição de competências pessoais e sociais, contribuindo para uma ocupação saudável dos tempos livres”, refere a autarquia em comunicado.

No final, os jovens receberam um cartão presente da Sonae.