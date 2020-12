Autarquia de VRSA sem acesso a número de casos no concelho

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António “não recebe informações da autoridade de saúde local” desde dia 24 de dezembro, o que tem impedido a autarquia de divulgar a situação epidemiológica no concelho, anunciou o município através da internet.

“Desde o passado dia 24 do corrente mês que o município de Vila Real de Santo António não recebe informações da autoridade de saúde local, o que tem impedido a divulgação diária do boletim que dá a conhecer a situação epidemiológica do concelho com números reais e concretos”, refere a autarquia na sua página de Facebook.

Na véspera de Natal, a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António revelou que existiam 47 casos ativos e 192 pessoas em vigilância.

No entanto, segundo as informações que o município tem vindo a apurar, os casos têm estado a aumentar “à semelhança de toda a região”.

Com este aumento de casos, “existem fortes hipóteses” de Vila Real de Santo António passar a estar incluído na lista de concelhos de risco elevado de contágio de covid-19 na próxima avaliação do Governo, o que implicará medidas de prevenção mais restritas para a população.

Ao JA, fonte da Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS) revelou que não tinha conhecimento deste “problema” e que “pode dever-se a uma falha de comunicação” entre as duas partes.

No entanto, a mesma fonte garantiu ao JA que o concelho de Vila Real de Santo António “não tem tido um grande aumento de casos nos últimos dias”.

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, através da sua página de Facebook, apela ao cumprimento das regras impostas pela Direção-Geral de Saúde como o uso da máscara, a redução ao mínimo dos contactos, o distanciamento físico e a higienização das mãos, numa época “propícia aos festejos e ao aumento dos contactos interpessoais”.

