É motivo de justificado e empenhado interesse e júbilo, para todos nós fregueses da União Freguesias de Faro (Sé/São Pedro) – UFF, aqui nascidos ou residentes, a merecida atribuição a esta entidade do título de «Autarquia do Ano».

Foi o mesmo concedido pela prestigiada «Lisbon Awards Group» que já no ano anterior havia distinguido a UFF pela sua prestante actividade.

Ora, nesta terceira edição do certame, aconteceu como reconhecimento pelo «Projecto de Economia Circular. Consciencialização Ambiental», que a todos importa e com todos interfere e a que a entidade galardoada tem dedicado um interesse ímpar.

Foi o respectivo troféu recebido, em Lisboa, pelo empenhado Presidente da União de Freguesias de Faro (Sé/São Pedro), Eng. Bruno Lage, um cidadão de mérito no prosseguimento do que foi a entrega plena á Comunidade Algarvia dos seus «maiores», de que, com saudade o recordamos, fomos dedicados amigos – seu bisavô e seu avô maternos, os lembrados jornalistas Cruz Azevedo e Hélder Azevedo.

Estas questões que se prendem com inteira reciprocidade, a economia circular e o meio ambiente, envolvem-nos a todos, porque não conhecemos um «Plano B» para salvar a casa comum, o planeta Terra, em degradação e onde comumente vivemos.

Se a hora é de júbilo e de bater as palmas de satisfação, é-o sobretudo de responsabilização dos nossos deveres e dos direitos que lhes estão ensimesmados.

Assim entendemos a regionalização e a descentralização com novas e aliciantes tarefas para os Órgãos eleitos ou constituídos.

João Leal