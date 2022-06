Autarquia lança 2.ª edição do Programa Jovens pelo Ambiente

Depois do sucesso do projeto piloto, lançado em 2021, o município de Castro Marim lança agora a 2.ª edição do programa “Jovens pelo Ambiente”.

A iniciativa nasceu num grupo de jovens que se assumiu como percursor deste projeto ambiental, com o apoio do município, que prontamente abraçou a causa por vislumbrar o primeiro passo “para uma nova cultura de cuidado com o ambiente e espaço público e uma forma diferenciada de sensibilização da comunidade”.

Depois do impacto local e regional, o projeto tem tido uma crescente procura por parte de outros jovens, que manifestam a sua vontade em entrar neste movimento de “Jovens pelo Ambiente”.

Destinado a jovens, entre os 16 e os 23 anos, residentes, estudantes no concelho ou que que tenham participado ativamente em atividades de voluntariado no município, este ano o programa vai incluir também a organização de ações de promoção e sensibilização nos eventos e praias do concelho.

Os jovens participantes são também responsáveis por organizar ações de sensibilização sobre reciclagem, conduzir inquéritos, ações relacionadas com os bio resíduos e colaborar na geolocalização de contentores no concelho, entre outras missões no âmbito da sensibilização ambiental.

Numa primeira fase serão abertas 20 vagas, ficando os jovens em funções afetas ao Serviço de Juventude e Ambiente, em Castro Marim, até ao final do mês de agosto. Os participantes serão permanentemente acompanhados, tendo direito a uma bolsa semanal. A iniciativa inclui seguro de acidentes pessoais e diploma de participação.

As candidaturas já estão abertas e podem ser entregues presencialmente, no Gabinete de Apoio ao Munícipe, ou através do e-mail [email protected].