Autarquia presta homenagens aos militares falecidos em combate

No próximo dia 09 de abril, Dia do Combatente, pelas 10:30, irá decorrer, junto ao Memorial aos antigos Combatentes de Vila do Bispo, uma cerimónia de homenagem aos militares do concelho falecidos ao serviço da Pátria.

Ainda no âmbito da iniciativa, serão depositadas coroas de flores nas sepulturas dos militares falecidos em combate nos cemitérios de Sagres, Barão de São Miguel e Budens.

Foi no dia 09 de abril de 1918, que as tropas portuguesas que formavam o então CEP (Corpo Expedicionário Português), na França, no curso da Primeira Guerra Mundial, foram flageladas pela ofensiva alemã levada a cabo pela madrugada, naquela que ficou conhecida pela Batalha de La Lys, ou do Lys. Desde essa data, que o dia 09 de abril, passou a ser comemorado como o “Dia do Combatente” e nele são homenageados todos os Militares Portugueses caídos em situação de guerra, com especial destaque para os falecidos no curso da Primeira Grande Guerra (1914 – 1918) e na Guerra de do Ultramar (1961 – 1974).

A ação, organizada pela Câmara Municipal, conta com o apoio da Associação dos Ex-Combatentes de Vila do Bispo.