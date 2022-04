Autarquia promove tertúlia sobre os desafios da maternidade

Para assinalar o Dia da Mãe, que se celebra no dia 02 de maio, o município de Castro Marim, no âmbito do projeto CLDS 4G “Castro Marim (COM)Vida”, promove a tertúlia “Aqui entre Mães, que ninguém nos ouve”, com o objetivo de debater sobre os desafios da maternidade. O encontro decorrerá na Biblioteca Municipal de Castro Marim, pelas 14:30.

A tertúlia será conduzida pela médica e coach Isa Frazoa e pela enfermeira Patrícia Jerónimo. Os desafios intemporais da maternidade, bem como a saúde mental, a valorização e cuidado pessoal, serão algumas das temáticas sobre a mesa neste dia.

Todas as mães estão convidadas a participar, podendo inscrever-se através dos contactos 281 510 747 ou 281 531 171. O município disponibilizará transporte gratuito para o evento.

A ação deseja contribuir para uma salutar troca de ideias sobre as diferentes dinâmicas, sobre a vivência da maternidade em diferentes circunstâncias e sobre as transversais emoções e sentimentos do que é ser mãe.