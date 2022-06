Autarquia realiza sessão pública sobre o PDM

A Câmara de Monchique, realiza, esta terça-feira, dia 14, uma sessão pública dirigida a agentes do setor socioeconómico para esclarecimento no processo de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) da autarquia.

A reunião tem lugar no Gimnodesportivo Municipal de Monchique, a partir das 18:00.

O PDM define um modelo de organização espacial do território municipal, constitui uma síntese estratégica do desenvolvimento e ordenamento local e integra e articula as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional e regional.