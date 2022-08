Autarquia vai construir mais 22 novos fogos de habitação social

A Câmara Municipal de Faro aprovou, em reunião realizada no dia 25 de julho, o lançamento de concurso público para empreitada de construção de um edifício com 22 fogos de habitação social na Rua Ludovico Menezes.

O concurso terá o valor base de 2.199.684,08 euros, acrescido de IVA, e 560 dias de prazo de execução. Os 22 fogos em causa destinam-se a um conjunto de famílias em situação de carência económica ou precariedade, a atribuir através de concurso.

Este investimento tem por base a candidatura apresentada pelo município ao abrigo do programa 1º Direito – “Programa de Apoio ao Acesso à Habitação”, do Plano de Recuperação e Resiliência.

Recorde-se que, neste âmbito, o município de Faro assinou no dia 16 de junho dois contratos com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana para cofinanciamento de um total de 71 novas habitações: 22 novos fogos na Rua Ludovico Menezes, cujo lançamento do concurso público foi agora aprovado e 49 na localidade do Montenegro, que se destinam a realojar famílias residentes na praia de Faro.

Estes dois financiamentos foram possíveis através da Estratégia Local de Habitação do município de Faro, aprovada em novembro de 2018, que visa a necessidade de desenvolver medidas para facilitar o acesso à habitação a todos os seus munícipes.

Neste âmbito, “o município perspetiva já novas candidaturas a esta área, além da revisão da Estratégia Local de Habitação, de forma a contemplar novos projetos, nomeadamente cerca de 275 novos fogos para venda a custos controlados em Estoi”, pode ainda ler-se na nota.

Ao todo, a Estratégia Local de Habitação de Faro implica um investimento total superior a 25 milhões de euros, com impacto em mais de 350 famílias, entre arrendamento apoiado e vendas a custos controlados.